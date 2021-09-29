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"ِشعراوي" يستقبل أمين عام البرلمان العربي للطفل بمقر الأمانة العامة بالقاهرة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
استقبل المستشار كامل شعراوي، أمين عام البرلمان العربي، أيمن عثمان الباروت، أمين عام البرلمان العربي للطفل، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية حول: المعايير الحديثة فى إدارة المجالس النيابية والشورية، والذي ينظمه البرلمان العربي من خلال مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي الذي انطلقت فعالياته السبت الماضي بمشاركة عددًا من الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين لعدد من البرلمانات والمجالس العربية.
وفي مستهل اللقاء رحب "شعراوي"، بأمين عام البرلمان العربي للطفل مثنيًا على دوره في إعداد جيل قادر على ممارسة أدوراه المختلفة في كافة المجالات ومساهمته في بناء مجتمعه، مثمنًا الجهود الكبيرة والنجاحات التي حققها البرلمان العربي للطفل في فترة وجيزة.

وأكد " شعراوي "، بناءا على توجيهات صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بتقديم تقديم كافة صور الدعم للبرلمان العربي للطفل بما يساعد هذه التجربة على النجاح وتقديمها نموذج عربي مشرف في المحافل الاقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب أمين عام البرلمان العربي للطفل عن تقديره الكبير للجهود الملموسة للبرلمان العربي في فترته الجديدة وتفاعله الكبير مع القضايا العربية وطرحها بقوة في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم ويعزز العمل العربي المشترك.

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