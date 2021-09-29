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الداخلية تنجح فى ضبط 200 طربة حشيش بقيمة مليون ونصف

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:26 م
حشيش
حشيش
هبة عبد الحفيظ
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية– لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذان من دائرة قسمى شرطة "مينا البصل، ثان المنتزه" بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهما وضبطهما، وضبط بحوزتهما (عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام– كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام- مبلغ مالى–هاتفى محمول).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫460٫000 مليون وأربعمائة وستون ألف جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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