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دره تخطف أنظار متابعيها بالابيض والأسود عبر " انستجرام"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:46 م
درة
درة
آيه عبد العزيز
خطفت الفنانة درة، انظار متابعيها بصورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام"

و ظهرت درة في صورة باللون الابيض والأسود بإطلالة أنيقة مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

الكلمات المفتاحية

دره الكاهن الفجر الفني

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