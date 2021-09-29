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الداخلية تطلق المرحلة الـ 19 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:30 م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
هبة عبد الحفيظ
تواصل وزارة الداخلية إطلاق المرحلة التاسعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية.

مبادرة كلنا واحد
وانطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة كلنا واحد للمشاركة فى توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".
 
وزارة الداخلية 
يأتى ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

الكلمات المفتاحية

مبادرة كلنا واحد المستلزمات المدرسية الداخلية

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