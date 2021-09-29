الداخلية تطلق المرحلة الـ 19 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية

مبادرة كلنا واحد



وزارة الداخلية

يأتى ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.





وانطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة كلنا واحد للمشاركة فى توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".