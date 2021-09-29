وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

تقدم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.



تهنئة وزير الأوقاف للرئيس بانتصارات أكتوبر

وأكد وزير الأوقاف أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلًا عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، وأن جيل أكتوبر الجديد جيل عظيم أيضًا يبني ويحمي، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي وتبني.