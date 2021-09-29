حقيقة إدعاء عبدالشافي الإصابة لخروج من معسكر المنتخب

كشف مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة إدعاء محمد عبدالشافي الظهير الأيسر لفريق، الإصابة لمغادرة معسكر منتخب مصر الأول.









وأكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمد عبدالشافي الظهير الأيسر لفريق، يعاني بالفعل من الإصابة خلال الوقت الحالي.









وتابع: كمان بإرسال كافة التقارير الخاصة بحالة اللاعب، والتي تؤكد من إصابته وعدم القدرة على المشاركة مع الفراعنة خلال المعسكر الحالي.









وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، المدير الفني، استدعاء محمد حمدي، لاعب بيراميدز، للانضمام إلى صفوف المنتخب الذي يبدأ معسكره اليوم استعدادًا للقاء ليبيريا الودي الخميس المقبل.



