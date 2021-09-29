Advertisements

استعداد لموسم الشتاء ..رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد محطات الصرف الصحى

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

قام المهندس عبداللطيف بشارة،  رئيس جهاز تنمية  مدينة الشروق، بجولة ميدانية لتفقد سير العمل بروافع  الصرف الصحى الرئيسية، ومحطتي المعالجة الثلاثية لمياه الصرف بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمحطات، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع سوء الأحوال الجوية المحتملة.
وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أن الجولة تأتى بهدف مراجعة عناصر المنظومة ومدى جاهزيتها لاستقبال تصرفات مياه الأمطار، مضيفاً أنه تم اختبار تشغيل كل رافع على حدة عن طريق مصدر تغذية كهرباء الطوارىء "مولد كهرباء الديزل"، ومراجعة أرصدة خزانات الوقود والبطاريات وطلمبات الرفع ومستوى البيارات ولوحات التحكم والمحولات، والتأكد من جاهزية مصادر الكهرباء البديلة.

كما تابع المهندس عبداللطيف بشارة، سير العمل بمحطتى معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 27 ألف/يوم و60ألف م3/يوم، لاستقبال مياه الصرف الصحي الواردة من المدينة، والتى يتم معالجتها ثلاثياً لإعادة استخدامها فى رى المزروعات والمسطحات الخضراء، حيث تم أيضاً مراجعة المنظومة واستعدادها لاستقبال المياه، وكذا الاختبار العشوائى للمياه المُنتجة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة دون تسجيل أى ملاحظات عليها.
وفى ختام الجولة،  أشاد رئيس جهاز مدينة الشروق، بدور فريق العمل بمنظومة الصرف الصحي والاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار، مؤكداً استمرار المراجعة الدورية بهدف سرعة التعامل فى حالات الطوارىء.

الكلمات المفتاحية

موسم الشتاء مدينة الشروق محطات الصرف الصحي الصرف الصحي

أخبار تهمك

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. السيسي يلغي تعيين أحد القضاة الجدد بمجلس الدولة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقةً عجز مصنع لقاحات كورونا بـ"فاكسيرا" على الوصول للإنتاج المستهدف

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يعلق على تلقيه عرضًا لإنقاذه من الديون المتراكمة الحالية

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات كلوب قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

منذ 38 دقيقة

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من أنشلوتي بعد الخسارة أمام نادي شريف بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من ميسي بعد تسجيل هدفه الأول باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ يوم

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق جوارديولا بعد الخسارة أمام سان جيرمان بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

الكشف عن حقيقة عرض شركة دبي لشراء دين برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز الشروق: وضع خُطة لمجابهة مياه الأمطار خلال موسم الشتاء

رئيس دسوق تتفقد جاهزية المعدات لمواجهة السيول وأمطار الشتاء (صور)

رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يشهد اصطفاف المعدات استعداداً لاستقبال موسم الشتاء

استعداد لموسم الأمطار..رئيس جهاز مدينة دمياط يتفقد محطات الصرف

رفع كفاءة محطة الصرف رقم (3) بمدينة الشروق لمواجهة الأمطار

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: يتفقد جاهزية منظومة الصرف الصحي لسحب مياه الأمطار

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:54 ص

عاجل.. السيسي يلغي تعيين أحد القضاة الجدد بمجلس الدولة

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

09:13 ص

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

10:00 م

عاجل.. حقيقةً عجز مصنع لقاحات كورونا بـ"فاكسيرا" على الوصول للإنتاج المستهدف

11:24 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements