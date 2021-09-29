مياه الفيوم تنفذ قافلة مائية بقرية أبو جندير ضمن مبادرة حياه كريمة



قافلة مائية بقرية أبو جندير

وأضاف أن القافلة تمت بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية داخل القرية من أجل تحقيق أعلى معدل وعى بالمشاريع التى يتم تنفيذها من جانب الدولة المصرية من أجل الارتقاء بالريف المصرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين حيث تم تنفيذ ندوتين وورشتي تعليم مبادئ السباكة الداخلية المنزلية الخفيفة للسيدات المترددات على القافلة الطبية وتوعيتهم بأهمية مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وتعريفهم بمبادرة حياة كريمة والمشروعات التي يتم تنفيذها داخل القرية، كما تم تنفيذ ندوة ورشة رسم للأطفال وتلاميذ مدرسة أبو جندير الإبتدائية الجديدة هذا بجانب تنفيذ حملات طرق أبواب واستطلاعات رأى ميدانى ومسح ميدانى لـ 300 منزل داخل القرية بهدف التعرف على احتياجات المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل الشركة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى وتعريفهم بمبادرة حياة كريمة.





مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم تنفيذ عدة لقاءات مجتمعية مع أكثر من 200 شخص من المتطوعين والعاملين بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني بجانب تنفيذ لقاء مع العاملين داخل الوحدة المحلية بقرية أبو جندير، وذلك بهدف تعريفهم بمبادرة حياة كريمة والمجهودات التى تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات داخل الريف المصري والتى تتضمن حياة كريمة لكل مواطن.



صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بأن إدارة التوعية والإعلام قامت بتنفيذ قافلة مائية بقرية أبو جندير بمركز إطسا ضمن مبادرة حياه كريمة بمشاركة إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة العلاقات العامة وذلك على مدار يومين متتاليين لتعريف المواطنين بمشروعات مبادرة حياه كريمة والتى يتم تنفيذها داخل قرى مركز إطسا ويوسف الصديق.