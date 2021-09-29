حملات صحية تضبط أطنان أغذية غير صالحة في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، حملات صحية مكبرة، وأسفرت عن ضبط 9.550 طن مواد غذائية و1548 لتر خل بأحد المخازن الغير مرخصة، وغير مستوفية الاشتراطات الصحية وذلك للإشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وتم تحرير 12 محضر بالمخالفات والمضبوطات المشار إليها، هذا وقد قرر محافظ الدقهلية إحاله جميع المحاضر المحررة بالمخالفات إلى النيابه العامة لإعمال شئونها كما قرر غلق عدد من المنشآت الغير مرخصة ويوجد بها خطر داهم على الصحة العامة.



جاء تلك الإحصائيات وفقا لييان معلن من محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار، بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشأن نتائج الحملات التي تم تنفيذها بنطاق المحافظة بالتعاون مع شرطة المسطحات..



وأوضح التقرير أنه تم ضبط ألوان صناعية غير مصرح بها وضبط 805 كيلو أيس كريم و50 كيلو بسكويت للإشتباة و220 شيكارة أرز زنة الشيكارة 25 كيلو باجمالي وزن 5.5 طن بالإضافة الي 40 شيكارة أرز أخري زنة الشيكارة 25 كيلو بجمالي وزن واحد طن وشكاير أرز نوعية أخري بعدد 280 شيكارة بجمالي وزن 2800 كيلو كما تم ضبط جبن فيتا نباتي الدهن 500 عبوة زنة العبوة 500جرام بجمالي وزن 250 كيلو وضبط61 كرتونة خل قصب كل كرتونة 12 زجاجة بجمالي 723 لتر وخل طبيعي 68 كرتونة بجمالي 816 لتر باجمالي عدد لترات 1548،وذكر التقرير أنه تم سحب 18 عينة للفحص بالمعامل المركزية، ووجه " مختار" بمتابعة تصرفات النيابة في المحاضر والقضايا المشار إليها..



وشدد المحافظ على أهميه استمرار تكثيف الحملات والمتابعه المستمرة لإحكام الرقابه التموينيه والصحية ضمانا لتوافر السلع بالكميات والاسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.