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قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مواجهة كورونا والعام الدراسي الجديد

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:39 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريما خليفة
أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتًابا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/2022.

وجاء ذلك في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تبذلها الدولة، استعدادًا لعام دراسى جديد آمن لأبنائنا الطلاب، والمعلمين، وكافة العاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وينص الكتاب الدورى على أنه فى ضوء الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/2022 والتى أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تحميل وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد، والتى تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس.

كما ينص الكتاب الدورى على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ويؤكد الكتاب الدورى على الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم (18) بتاريخ 17/8/2021، والكتاب الدورى رقم (27) بتاريخ 22/9/2021؛ بشأن متابعة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم مواجهة كورونا كورونا بوابة الفجر الفجر العام الدراسي الجديد

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