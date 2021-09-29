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إصابة 14 شخصا في إنقلاب سيارة علي طريق جمصة (صور)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:39 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
محمد كشك
أصيب 14 شخصا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق جمصة بلقاس، في محافظة الدقهلية، وتم نقلهم جميعا لمستشفي بلقاس.

تلقت الاجهزة الأمنية بالدقهلية اخطارا من شرطة النجده يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب علي طريق بلقاس جمصة.

علي الفور انتقلت قوة امنية ورجال المرور وهرعت سيارات الإسعاف وتم التعامل بنقل المصابين إلي مستشفي بلقاس المركزي، وقام رجال المرور بالتعامل لتيسير الحركة المرورية ورقت اثار الحادث.

وكشف مصدر طبي بمستشفي بلقاس استقبال 14 شخصا ما بين سيدات ورجال وطلاب أصغر سن في المصابين 17 عاما.

وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.
إصابة 14 شخصا في إنقلاب سيارة علي طريق جمصة (صور)
إصابة 14 شخصا في إنقلاب سيارة علي طريق جمصة (صور)
إصابة 14 شخصا في إنقلاب سيارة علي طريق جمصة (صور)
إصابة 14 شخصا في إنقلاب سيارة علي طريق جمصة (صور)
إصابة 14 شخصا في إنقلاب سيارة علي طريق جمصة (صور)
إصابة 14 شخصا في إنقلاب سيارة علي طريق جمصة (صور)

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