الأمين العام يتفقد جناح جامعة الدول العربية في معرض إكسبو دبي 2020

قام السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021 بزيارة تفقدية لجناح جامعة الدول العربية في معرض إكسبو 2020 دبي قبيل افتتاحه رسميا في الاول من اكتوبر المقبل، و ذلك على هامش زيارته للإمارات للمشاركة في افتتاح مؤتمر و معرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي - سيملس الشرق الأوسط 2021 -









وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، و المفوض العام لمشاركة الجامعة العربية في إكسبو دبي 2020، بأن الأمين العام تنقل بين أقسام الجناح المستوحاة تصاميمه من قاعات المقر التاريخي للجامعة بالقاهرة، مبدياً اعجابه ببساطة وملاءمة الأفكار المطروحة لتلقين الجمهور الزائر عن الجامعة بتاريخها وحاضرها وآفاقها المستقبلية.





وأوضح زكي أن جناح الجامعة العربية، الدي تم اعداده تحت شعار " الف مفتاح ومفتاح"، يتيح لزواره أن تكون تجربتهم بشكل تفاعلي مبتكر مما يوفر لهم فرصة لاستكشاف مسيرة العمل العربي الجماعي من منظور جديد في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، وتتبع رحلة طويلة من العمل الجماعي العربي لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي و الاستقرار و التنمية.





و أوضح السفير زكي بأن الأمين العام أعرب عن اعجابه بفكرة اعداد واجهة الجناح من مجموعة من 'الوجوه العربية' من مختلف المجتمعات والاصول بما يعكس التنوع الكبير الذي تتسم به التركيبات السكانية في العالم العربي مشيرا الي أن تنفيذ الفكرة أضفي بعداً انسانياً مطلوباً وكذلك لوناً مبهجا علي جناح الجامعة وأكسبه تميزاً يضاف الي تميز موقعه الفريد داخل المعرض.





وأضاف أن الأمين العام عاين بعض ما تعرضه النوافذ "المفاتيح" العشرة للجناح، و التي تعرف الزائر بشكل مبسط على ما تحقق تحت مظلة جامعة الدول العربية من تعاون عربي في مختلف المجالات، كما تتيح له التفاعل معها بتقديم رأيه فيها و مقترحاته لتطوير العمل العربي المشترك.





و أوضح أن مشاركة جامعة الدول العربية في اكسبو دبي، وهي الاولي من نوعها بهذا الحجم، لا تقتصر على ما يقدمه الجناح فقط بل تتعداه إلى إقامة عدد من الفعاليات و الأنشطة ضمن برنامج يمتد على مدار 6 أشهر و يتوافق مضمونه مع محاور معرض إكسبو دبي و التي تركز علي موضوعات الابتكار و الشباب و المرأة.





واختتم السفير زكي تصريحه مشيراً الي اعراب الأمين العام عن امتنانه للدعم الذي تلقته الجامعة من دولة الامارات ومن إدارة إكسبو دبي 2020 والذي مكن الجناح من الخروج بالشكل المتميز الذي يليق بالجامعة ومكانتها، وثنائه علي جهود فريق الامانة العامة علي جهودهم الكبيرة طيلة اربع سنوات و التي تكللت بتقديم الجناح بشكل مبتكر وحداثي.



