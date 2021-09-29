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أبو الغيط يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي (سيملس الشرق الأوسط 2021)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021 بدبي في افتتاح أعمال مؤتمر و معرض الاقتصاد الرقمي - سيملس الشرق الأوسط 2021 - إلى جانب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء،  وزير الداخلية بدولة الإمارات.

و أفاد مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن السيد ابو الغيط  أشار في كلمته إلى مكانة الاقتصاد الرقمي بصفته موردا اساسيا من موارد الاقتصاد العالمي، تزداد أهميته بشكل مستمر، مشيرا إلى ضعف مساهمة الشركات الرقمية في الاقتصاد العربي، و داعيا الي وضع سياسات محكمة و عملية من شأنها استيعاب الشباب الباحثين عن فرص عمل في المنطقة.

و قال المصدر بأن ابو الغيط أشاد بالدور الإماراتي الرائد في مجال الاقتصاد الرقمي، مثنيا على المبادرة التي تلقتها الجامعة العربية من دولة الإمارات، بشأن وضع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، و التي سترفع ضمن الملفات الاقتصادية إلى القمة العربية المقبلة للنظر في اعتمادها.
و استعرض ابو الغيط بعض جهود جامعة الدول العربية في مجال التحول الرقمي،  وأفاد في هذا السياق، بأنه اقترح تشكيل مجلس عربي للذكاء الاصطناعي، يشرف على وضع استراتيجية عربية في هذا المجال و يقدم الدعم و المشورة اللازمين للدول العربية.

وأشار المصدر بأن الأمين العام أكد على أهمية توفير الشروط الأساسية للنهوض بالاقتصاد الرقمي، معتبرا العنصر البشري اهم ركيزة يجب البناء عليها و الاعتناء بها عبر إقامة حاضنات للأعمال، و تدريب الشباب على انشاء و ريادة الشركات الرقمية.

وأضاف بأن ابو الغيط حذر من مخاطر التغير المناخي، الذي تعد المنطقة العربية من أكثر المناطق عرضة لتبعاته، داعيا إلى تنمية اقتصادات تراعي البعد المناخي،  وتستخدم التكنولوجيا لأغراض بيئية من خلال تشجيع المبادرات التي تعنى بالاقتصاد الأخضر.
و يعد معرض سيملس الشرق الأوسط الذي يقام للسنة الخامسة على التوالي الحدث الأهم في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث أطلقت خلاله العديد من المشاريع و المبادرات، و تجدر الإشارة أن نسخة هذه السنة شهدت إطلاق الجائزة العربية للإقتصاد الرقمي لتشجيع الباحثين و المطورين من رواد أعمال و شركات الذين يقدمون قيمة مضافة للإقتصاد الرقمي. كما شهدت إطلاق مراكز بيانات كشبكة مترابطة بعدة دول عربية

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