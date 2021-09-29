بعد ارتدائها الحجاب.. حلا شيحة تتلقى التهاني من الفنانات

هنأت عدد من الفنانات، الفنانة حلا شيحة بعدما نشرت صورة جديدة له بأرتدائها الحجاب مره أخري عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".







علقت "حلا" على الصورة قائلة "مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلى.. الحمد لله".





قالت الفنانة هنا الزاهد قائلة"ربنا يسعدك يا اطيب قلب"، وكتبت الفنانة أروي جودة قائلة "ربنا يسعد قلبك و روحك دائماً يا رب"، كما علقت الفنانة جومانا مراد "حبيبتي ربنا يسعد قلبك"، وكتبت الفنانة عبير صبرى "ربنا يسعد قلبك".







يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت في فيلم "مش أنا" الذي يعرض حاليا في السنيمات وهو من بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحة، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر، محمد عبد الرحمن، ومن إخراج سارة وفيق، تأليف تامر حسني.