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عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:30 م
برشلونة ضد بنفيكا
برشلونة ضد بنفيكا
محمد أيمن

يخرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء لمواجهة فريق بنفيكا البرتغالي على ملعب إستاد النور لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة برشلونة ضد بنفيكا 

ومن المُنتظر ان تنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 2 إتش دي ويعلق عليها المعلق الكبير خليل البلوشي فيما يمكن مشاهدتها عبر قناة مكسبي على التردد التالي :-

قناة مكسبي.
القمر الصناعي : نايل سات.
التردد : 11595.
الاستقطاب : رأسي.
معدل الترميز : 27500.

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال أوروبا بنفيكا برشلونة

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