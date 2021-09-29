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حمزه العيلي يعلن انتهاء عروض مسرحية" ديجافو"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:00 م
حمزة العيلي
حمزة العيلي
آيه عبد العزيز
أعلن الفنان حمزه العيلي عن انتهاء عرض مسرحية" ديجافو" وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع " فيسبوك'

كتب حمزه العيلي معلقا:"النهاردة آخر يوم في مسرحية دي چاڤو على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية
يبدأ العرض في تمام العاشرة ١٠ مساءًا، تعالو بدري والدخول مجانًا، أتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة"

"ديجافو" هي كلمة فرنسية تعنى "شوهد من قبل"، وتدور أحداث العرض حول فكرة ان المتفرج قد شاهد الأحداث مُسبقًا، ليبدو كل مشهد كما لو كان قد حدث بالفعل من قبل، ومع توالى المشاهد بتفاصيل متباينة تتضح الحقيقة.

المسرحية مأخوذة عن نص سويسرى معاصر بعنوان "إثبات العكس" للكاتب أوليفيه شاشياري، ويتطرق العرض أيضًا لفكرة تورطنا جميعًا فيما يحدث من حولنا، حتى لو كانت تلك الأحداث بعيدة عنّا، فالمعرفة نفسها أحد أشكال التورط التى تدفعنا للانحياز لجانب دون آخر.



والعرض المسرحى "ديجافو" إعداد وإخراج أحمد فؤاد، والموسيقى للفنان محمد عبد الله، والأزياء لمصممة الأزياء د.مروة عودة، ديكور أحمد أمين، وتصميم الإضاءة للفنان أحمد الدبيكى، ومخرج منفذ أحمد رضا، وهو من بطولة الفنان حمزة العيلى والفنان أحمد السلكاوى والفنانة رشا جابر والفنانة رحمة أحمد والفنان أحمد خشبة.

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ديجافو حمزه العيلي الفجر

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