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أسوان يستضيف سوهاج في إفتتاحية القسم الثاني

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني

يستضيف فريق نادي أسوان بقيادة أحمد مصطفى المدير الفني للفريق نظيره فريق نادي سوهاج بقيادة احمد خلف، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى لدوري القسم الثاني، والمقرر لها الثانية والنصف من عصر يوم السبت المقبل.

ويخوض فريق نادي أسوان اللقاء على ملعبه ووسط جمهوره، ويسعى لتحقيق الفوز في مستهل مشواره في طريق العودة سريعاً للدوري للممتاز.

على الجانب الآخر يسعى فريق سوهاج لتحقيق مفاجأه بالفوز أبناء الجنوب في مباراة هامه ومرتبقة في صراع المجموعة الأولى للموسم الجديد.

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