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"تحيا مصر": افتتاح عدد من المدارس بمطروح وسوهاج قريبا (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:55 م
محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر
محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"
رقية جمال
قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"، إن الصندوق أطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين، لافتًا إلى أنهم كانوا متواجدين خلال أغسطس الماضي في سانت كاترين ضمن مبادرة "بالهنا والشفاء" لتوفير الدعم الغذائي لعدد من الأسر، وبدراسة حالة الأسر تبين أنهم يحتاجوا إلى كم كبير من الأغطية والأمتعة والمفروشات لاستقبال فصل الشتاء.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الصندوق تمكن من توفير قافلة للمواد الغذائية والأغطية والسجاد و1000 شنطة مدرسية استعدادًا لدخول المدارس بسانت كاترين وجميع المناطق المحيطة بها.

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر"، أن هناك طلبات من محافظة قنا بعدد من القرى الأولى بالرعاية التي تحتاج لتوفير ملابس المدارس لأكثر من 2000 تلميذ، وتم توفيرها وسيتم تنظيم قافلة بها لقنا مدعومة بمواد غذائية، كما أننا بصدد افتتاح مدرسة جديدة بسوهاج ضمن المرحلة الثالثة لمشروعات التنمية المتكاملة، وافتتاح عدد من المدارس بقرية سيدى عبد الرحمن بمطروح.

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