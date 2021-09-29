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الألومنيوم في ضيافة بترول اسيوط بمستهل القسم الثاني

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
يستهل فريق نادي الالومنيوم مباريات المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني، للموسم 2021-2022، بمواجهة قوية أمام فريق بترول اسيوط، يوم السبت المقبل بملعب الاخير.

يخوض نادي الالومنيوم اللقاء تحت قيادة ياسر رضوان لاعب الاهلي والمنتخب السابق، الذي تولى المهمة مع بداية هذا الموسم، والذي يبحث عن مجد شخصي مع الفريق الحمادي في أول تجربة له في المجموعة الأولى "الصعيد".

على الجانب الآخر يدخل فريق بترول اسيوط اللقاء تحت قيادة المونديالي هشام عبد المنعم المدير الفني للفريق بعد تجديد الثقة له من قبل إدارة النادي البترولي، والذي يسعى هذا الموسم للعودة بالفريق للمنافسة على تذكرة التأهل للممتاز.

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