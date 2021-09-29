Advertisements

قرار جديد من موسيماني قبل مواجهة الحرس الوطني النيجري

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:56 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، اتخاذ قرار جديد قبل مواجهة الحرس الوطني النيجري، في دوري أبطال إفريقيا.

"موسيماني يطلب خوض وديه جديدة"
ويحاول سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق توفير مباراة ودية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على تكليف من المدير الفني، قبل المعترك الإفريقي.

وتأتي رغبة موسيماني في خوض مباراة ودية جديدة، من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية ورفع مستواهم الفني، خاصةً بعد تأجيل مواجهة بيراميدز سبورت، في كأس مصر.

"تأجيل مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الكأس"
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز سبورت، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر بناءً على طلب من كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، قبل المعسكر المقبل.

وخاض المارد الأحمر مباراة ودية عصر أمس، ضد فريق الغابة على ملعب التتش بالجزيرة والتي فاز فيها بسباعية نظيفة.

"موعد مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني"
ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الحرس الوطني النيجري، يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة عرض شركة دبي لشراء دين برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من أنشلوتي بعد الخسارة أمام نادي شريف بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق جوارديولا بعد الخسارة أمام سان جيرمان بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقةً عجز مصنع لقاحات كورونا بـ"فاكسيرا" على الوصول للإنتاج المستهدف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

برشلونة يعلق على تلقيه عرضًا لإنقاذه من الديون المتراكمة الحالية

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ يوم

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من ميسي بعد تسجيل هدفه الأول باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. السيسي يلغي تعيين أحد القضاة الجدد بمجلس الدولة

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصريحات كلوب قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

منذ 38 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:54 ص

عاجل.. السيسي يلغي تعيين أحد القضاة الجدد بمجلس الدولة

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

09:13 ص

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

10:00 م

عاجل.. حقيقةً عجز مصنع لقاحات كورونا بـ"فاكسيرا" على الوصول للإنتاج المستهدف

11:24 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements