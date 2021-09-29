قرار جديد من موسيماني قبل مواجهة الحرس الوطني النيجري

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، اتخاذ قرار جديد قبل مواجهة الحرس الوطني النيجري، في دوري أبطال إفريقيا.





"موسيماني يطلب خوض وديه جديدة"

ويحاول سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق توفير مباراة ودية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على تكليف من المدير الفني، قبل المعترك الإفريقي.





وتأتي رغبة موسيماني في خوض مباراة ودية جديدة، من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية ورفع مستواهم الفني، خاصةً بعد تأجيل مواجهة بيراميدز سبورت، في كأس مصر.





"تأجيل مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الكأس"

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز سبورت، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر بناءً على طلب من كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، قبل المعسكر المقبل.





وخاض المارد الأحمر مباراة ودية عصر أمس، ضد فريق الغابة على ملعب التتش بالجزيرة والتي فاز فيها بسباعية نظيفة.





"موعد مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني"

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الحرس الوطني النيجري، يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



