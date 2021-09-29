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موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موقف ليفربول ومانشستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي
يحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 14 نقطة حصدها من 6 مباريات حتى الآن، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين ويقود الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز أحلام الجماهير واستعادة أمجاد التتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 13 نقاط حصدها من 6 مباريات حتى الآن، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة. ويسعى المان سيتي بقيادة جوارديولا للمنافسة بقوة على لقب الدوري والتتويج به بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد 3 أكتوبر 2021 على ملعب الآنفيلد معقل ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports Connect ببث المباراة.

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