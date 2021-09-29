حل أزمة الجزيري مع الزمالك

تمكن الزمالك من التوصل إلى حل بشأن أزمة قيد نجم الفريق التونسي سيف الجزيري المنضم من المقاولون العرب وذلك بعد تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة في الموسم الماضي في ظل قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بحرمان القلعة البيضاء من القيد لمدة فترتين.





وقام كلا من نصر عزام محامي الزمالك وأحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين في النادي الأبيض بإرسال مذكرة إلى لجنة أوضاع اللاعبين في الفيفا من أجل الحصول على موافقة بتسجيل الجزيري وجاء الرد بالموافقة على طلب الزمالك.





وكان قد وصل الزمالك إخطار من الفيفا بالموافقة على طلب الفارس الأبيض بعد تأكيده في المذكرة التي أرسلها أن الجزيري كان معارا إلى الزمالك الموسم الماضي والنادي يمتلك بطاقته الدولية.



