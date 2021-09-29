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الرئيس التونسي يكلف امرأة بتشكيل الحكومة الجديدة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:01 م
الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
وكالات

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وفي وقت سابق، أكد مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام أن الإعلان عن رئيس الحكومة سيكون في أقرب وقت ممكن، واعتبر أن عدم الإعلان حتى الآن ليس تأخيرا بل هو محض تريث.

 

وقال الحجام إن المسار الذي يجري العمل عليه حاليا هو أولا العمل على أن يكون هناك رئيس حكومة تونسية في أقرب وقت ممكن، وحكومة مقتدرة قادرة على أن تلبي تطلعات الشعب، وأشار إلى أن "التمحيص في شخصية رئيس الحكومة القادم متواصل".

 

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن العمل متواصل على خطة متكاملة، وسيتم الإفصاح عنها في التوقيت المناسب، وأن تلك الخطة بصدد الإنجاز الآن، وأنها في "الأمتار الأخيرة من الإعلان عنها"

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