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كومان يستقر على تشكيل برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:00 م
كومان
كومان
محمد أيمن

إستقر الهولندي رونالد كومان المدير لفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني على التشكيلة التي ستخوض مواجهة بنفيكا البرتغالي اليوم الأربعاء لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

مباراة برشلونة ضد بنفيكا 

وكان البلوجرانا قد تلقى خسارة كبيرة أمام فريق نادي بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الأولى على ملعب الكامب نو.

في المقابل فشل العملاق البرتغالي في تحقيق الفوز بالجولة الأولى بعد السقوط في فخ التعادل السلبي مع دينامو كييف.

ويدخل البلوجرانا تلك المواجهة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: مينجويزا، أراخو، بيكيه، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، جافي.

خط الهجوم: بيدري، ديباي، لوك دي يونج.

الكلمات المفتاحية

كومان دوري أبطال أوروبا بنفيكا برشلونة

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