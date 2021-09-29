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حلا شيحة تعلق على ارتدائها الحجاب :" النفوس الطيبة بقت في زمن صعب

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:49 م
حلا شيحة
حلا شيحة
آيه عبد العزيز
نشرا الفنانة حلا شيحة صورتها، بعد حالة الجدل التي تعرضت لها، بسبب الحجاب وعلقت عليها عبر حسابها الرسمي على " انستجرام"


كتبت قائلة: "صحيت من النوم على كل الكلام الجميل، الدعوات اللي من القلب، يا رب يجمعنا دايمًا على حبه والدعوات الجميلة لها دايمًا الأثر في قلوب الناس لبعضها البعض".

أضافت حلا شيحة: "النفوس الطيبة والفطرة الطيبة وحسن الظن، في زمن بقا صعب بس اللي بيحليه بجد الحب"


وحرص العديد من جمهورها على دعمها بعد ارتدائها للحجاب، كما حرص زملاؤها والمقربون منها على الدعاء لها بأن يثبتها.

آخر أعمال الفنانة حلا شيحة فيلم مش أنا، بطولة الفنان تامر حسني، وماجد الكدواني، والذي ظهرت فيه دون حجاب، وتبرأت بعد ذلك من مشاهدها بهذا الفيلم.

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حلا شيحة الفجر الحجاب

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