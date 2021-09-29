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تنفيذ 70 % من أعمال تشطيب كليتي العلوم والتربية بجامعة الأقصر

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بمدينة طيبة الجديدة، تفقد خلالها كلية السياحة والفنادق للوقوف على آخر استعدادات الكلية للعام الجامعي الجديد.

وتفقد رئيس الجامعة، مكاتب أعضاء هيئة التدريس والمكاتب الإدارية والقاعات الدراسية والمعامل والمكتبة، لمعاينة احتياجات الكلية، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية القاعات الدراسية والمعامل، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بالكلية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لكافة أعمال الصيانة التى تجري داخل الكلية وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

واستكمل رئيس الجامعة جولته بتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية والتي وصلت لمعدلات تنفيذ تخطت الـ70%، حيث تم الانتهاء من تركيب الرخام والكهرباء والسباكة، ومن المقرر أن تبدأ اعمال طلاء الواجهات الرئيسية للكليتين بدءً من الأسبوع المقبل.

واستعرض رئيس الجامعة مع مهندسي المشروع، تصميم الواجهات الرئيسية والتي طلب رئيس الجامعة، أن تصمم على الطراز الفرعوني، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات خلال شهر على الأكثر.

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