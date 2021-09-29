"تقدروا تتفرجوا على الإعلان كامل" هكذا روج خالد النبوي لفيلمه الجديد "أهل الكهف"

روج الفنان خالد النبوي لفيلمه الجديد بعنوان "أهل الكهف" عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





شارك خالد النبوي جمهوره مقطع من فيديو ترويجي لفيلمه الجديد وعلق عليه قائلا "تقدروا تتفرجوا على الإعلان كامل من اللينك الموجود على الإستوري".





ويعد فيلم"أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظراً لكم النجوم الذي يشارك وإستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في موسم عيد الأضحي المقبل في عدد من بلدان العالم.





فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة و محمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فواد سليم وصبري فوار وهاجر احمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفه وإنتاج وليد منصور.