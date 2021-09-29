توقيع مذكرة تفاهم وشركة بست باي لتقديم حوافز مادية للمواطنين

وقع الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات مذكرة تفاهم مع شركة بست باي لنظم المعلومات ش.م.م لتقديم حوافز لدعم مشاركة المواطنين بالحملة القومية للجمع والتخلص الآمن من المخلفات الكهربائية والإلكترونية وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة وبحضور ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتطبيق E-Tadweer وعدد من الخبراء المعنيين.



هدف المذكرة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم مبادرة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص منها بطرق آمنة باستخدام التطبيق الإلكتروني E-Tadweer وذلك بتقديم قسائم تخفيض حوافز للمستخدمين لجذبهم إلى التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخاصة بهم بما يحقق الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية ويدعم منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد باستخدام التطبيق الإلكتروني E-Tadweer.



وأوضحت فؤاد أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون مع الشركة فى إعداد خطة العمل الخاصة بكيفية تقديم الدعم بالإضافة إلى تصميم حملة إعلانية بمختلف وسائل الإعلام سواء الرقمية أو غير الرقمية للتعريف بالتطبيق كأحد طرق التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية علاوة على إعداد حملات لرفع الوعى لمختلف فئات المجتمع حول ضرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكترونية بطرق آمنة باستخدام التطبيق الإلكتروني.



نص المذكرة

وأشارت وزيرة البيئة أن مذكرة التعاون تنص على أن تقوم الشركة بدعم منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص منها بطرق آمنة من خلال تقديم قسائم تخفيض حوافز للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني وإعداد عرض لآلية تقديم قسائم تخفيض حوافز يتضمن: (القيمة - صلاحية الاستخدام - ألا تقل صلاحية فترة استخدام قسائم التخفيض الممنوحة عن 6 شهور).



وأكد محمد جريدة الرئيس التفيذى للشركة على أن المشاركة بالحملة القومية لدعم التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية جاءت سعيا من تطبيق وفرها لتقديم دور إيجابي نحو المجتمع والبيئة والمساهمة في زيادة وعي المواطنين بالطرق الآمنة للتخلص من النفايات الإلكترونية، مما دعم المشاركة في مبادرة وزارة البيئة (اتحضر للأخضر) والتى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق منح كل عملاء تطبيقE-tadweer ميزة استبدال النقاط المجمعة من خلال تطبيق e-tadweer والحصول على كوبونات خصم إضافية على كل عروض تطبيق وفرها المتميزة.





