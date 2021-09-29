بنزيمة يسجل رقما تاريخيا بدوري الأبطال

واصل الفرنسي كريم بنزيما الحفاظ على سلسلة التهديف الرائعة التي بدأها هذا الموسم -تسعة أهداف وسبعة تمريرات حاسمة في تسع مباريات-، بهدفه رقم 72، الذي سجله الثلاثاء، من ركلة جزاء في المباراة التي خسرها فريقه ريال مدريد أمام شيريف تيراسبول المولدوفي 1-2، مما جعله يتجاوز أسطورة مدريدية أخرى مثل الإسباني راؤول غونزاليس على قائمة الهدافين في "التشامبيونز ليغ".





وبذلك تجاوز بنزيما لاعب الريال السابق راؤول الذي توقف رصيده عند 71 هدفاً، ليصعد الفرنسي إلى المركز الرابع في التصنيف التاريخي لدوري أبطال أوروبا الذي يتصدره البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ136 هدفاً.





وفي الوصافة برصيد 121 هدفاً، يحل الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل الثلاثاء هدفه الأول بقميص باريس سان جيرمان في المباراة التي فاز بها فريقه على مانشستر سيتي 2-0.





وفي المركز الثالث، يحل البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 75 هدفاً.





وهز بنزيمة الشباك في 17 نسخة متتالية من "التشامبيونز ليغ"، حيث سجل 12 هدفا مع فريقه السابق أوليمبيك ليون، و60 بقميص "الملكي".



