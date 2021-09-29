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تفاصيل عقد علي معلول الخرافي مع الأهلي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات تجديد عقد التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن عقدي الثنائي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري ويحق لهما التوقيع لأي ناد آخر في شهر يناير المقبل.

وحرصت إدارة الأهلي على تجديد عقده نظرًا لأهمية استمراره في صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.


وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل العقد الجديدة للمحترف التونسي علي معلول مع صفوف الأهلي، لمدة موسمين فقط وفقًا لرغبة إدارة النادي الأهلي.

وأكد المصدر أن المحترف التونسي علي معلول سيحصل على 2.5 مليون دولار في الموسمين المقبلين.

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