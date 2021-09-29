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آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" في محافظ بورسعيد (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي ومتابعة مستجدات العمل، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، ودكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور الخيرية.


أشاد محافظ بورسعيد بالمؤسسة العظيمة "مشكاة نور" التي بدأت أعمال التطوير النفسي والفكري وتوفير الحياة والمعيشة الكريم لسكان منطقة فاطمة الزهراء أكثر المناطق احتياجا بالمحافظة، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، ومن خلال مشروع كشك اخلاق، والتطوير الشامل للمنطقة وخدمة الأهالى، مؤكدا بأن "مشكاة نور" تنفذ مشروع حياة كريمة بدء من منطقة فاطمة الزهراء ويمتد لباقي الأحياء الاكثر احتياج بالمحافظة.


وأكد" محافظ بورسعيد" أن أعمال التطوير بالمنطقة شاملة للمرة الأولى، ولم تشهدها منطقة فاطمة الزهراء منذ سنوات عديدة، مشددًا على التنسيق بين كل الجهات لضمان سرعة إنجاز العمل على درجة عالية من الكفاءة، تماشيًا مع أعمال التطوير التي شهدها حي الضواحي.

التقي السيد اللواء عادل الغضبان بسيدة مسنة احدي سكان المنطقة واستجابة لشكوتها لعدم قدرتها على تسديد الإيجار الخاص بوحدتها السكنية، وقرر دفع الإيجار المتأخر عنها، على ان تلتزم بدفع الإيجار القادم بدون تأخير.
آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" في محافظ بورسعيد (فيديو)
آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" في محافظ بورسعيد (فيديو)
آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" في محافظ بورسعيد (فيديو)
آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" في محافظ بورسعيد (فيديو)
آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" في محافظ بورسعيد (فيديو)
آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" في محافظ بورسعيد (فيديو)
آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" في محافظ بورسعيد (فيديو)
آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" في محافظ بورسعيد (فيديو)
آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" في محافظ بورسعيد (فيديو)
آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" في محافظ بورسعيد (فيديو)

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مشكاة نور فاطمه الزهراء بورسعيد اخبار مصر

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