صدمة في مدة غياب نجم آرسنال

تلقى نادي آرسنال الإنجليزي صدمة قوية في مدة غياب واحد من أبرز نجوم الفريق خلال الفترة الحالية بسبب الإصابة.





وأعلن نادي آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن لاعب الوسط الدولي السويسري غرانيت تشاكا سيغيب 3 أشهر بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة أمام توتنهام هوتسبير مطلع الأسبوع.





ونقل تشاكا على محفة بعد 82 دقيقة في انتصار آرسنال 3-1 على توتنهام يوم الأحد بعد تدخل من المهاجم لوكاس مورا.





لكن أرسنال قال إن الدولي السويسري لن يحتاج إلى جراحة.





وأضاف النادي في بيان "تم استشارة أحد الأطباء المتخصصين في لندن يوم الثلاثاء وأكد أن غرانيت لن يحتاج لتدخل جراحي.





"سيبدأ تشاكا برنامج التعافي وإعادة التأهيل على الفور بهدف العودة خلال ثلاثة أشهر تقريباً".





وشارك اللاعب البالغ عمره 29 عاماً، والذي ربطته تكهنات هذا الصيف باحتمال الانتقال إلى نادي روما الإيطالي لكن انتهى به المطاف بتمديد عقده لعام واحد مع آرسنال، في 5 مباريات في كل المسابقات مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم.



