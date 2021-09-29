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التضامن: إشهار الجمعيات الأهلية إلكترونيًا يضمن وصول الدعم لمستحقيه (فيديو)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:51 م
الدكتور أيمن عبد العزيز
الدكتور أيمن عبد العزيز
رقية جمال
قال الدكتور أيمن عبد العزيز، الخبير الاجتماعي ومنسق برنامج "مودة" بوزارة التضامن، إن المحاور الرئيسية لعمل وزارة التضامن تتمثل في تقديم الحماية والرعاية والتنمية للأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" مثال حي على رعاية الدولة للأسر الفقيرة سواء دارسين أو من ذوي الهمم أو من كبار السن، أو أصحاب الدخل الضعيف.

برنامج مودة 
وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن وزيرة التضامن وجهت بإشهار وترخيص جميع العمل الأهلي والجمعيات في مصر، موضحًا أنه تم إطلاق موقع لتسجيل المؤسسات الأهلية إلكترونيًا منذ أسبوعين؛ لعدم حدوث ازدواجية في توزيع الدعم على المواطنين، لضمان توجيه الدعم لمستحقيه.

معاش تكافل وكرامة 
وتابع الخبير الاجتماعي ومنسق برنامج "مودة" بوزارة التضامن، أن الوزارة تقوم بتحديث البيانات كل فترة للتأكيد من حدوث أي طارئ على الحاصلين على معاش "تكافل وكرامة" بالتنسيق مع كافة الجهات.

الكلمات المفتاحية

مودة تكافل وكرامة الجمعيات الأهلية التضامن

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