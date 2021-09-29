الزمالك يكشف آخر تطورات حل أزمة القيد

كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، آخر تطورات مسؤولو القلعة البيضاء، ما الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، من أجل حل أزمة القيد.





وأشار طارق جبريل أن نادي الزمالك يسعي خلال الوقت الحالي، من أجل إيقاف قرار فيفا بمنع القيد عن الفريق الأبيض خلال المرحلة الحالية، من أجل تسجيل الصفقات الجديدة.





وتابع:" لكن لم نصل إلى حل حتى الآن، كل الأمور واردة بالنسبة للصفقات الجديدة، نعمل لمصلحة الزمالك، ولدينا أمل في حل الأزمة خلال الأيام المقبلة"





مؤكداً:" لم تصلنا أية عروض رسمية للاعبين الجدد، سننتظر موقف النادي من أزمة القيد وبناء عليه سنتخذ القرار اللازم بشأنهم".