Advertisements

الزمالك يكشف آخر تطورات حل أزمة القيد

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمود دياب
كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، آخر تطورات مسؤولو القلعة البيضاء، ما الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، من أجل حل أزمة القيد.

وأشار طارق جبريل أن نادي الزمالك يسعي خلال الوقت الحالي، من أجل إيقاف قرار فيفا بمنع القيد عن الفريق الأبيض خلال المرحلة الحالية، من أجل تسجيل الصفقات الجديدة.

وتابع:" لكن لم نصل إلى حل حتى الآن، كل الأمور واردة بالنسبة للصفقات الجديدة، نعمل لمصلحة الزمالك، ولدينا أمل في حل الأزمة خلال الأيام المقبلة"

مؤكداً:" لم تصلنا أية عروض رسمية للاعبين الجدد، سننتظر موقف النادي من أزمة القيد وبناء عليه سنتخذ القرار اللازم بشأنهم".

أخبار تهمك

أول تعليق من أنشلوتي بعد الخسارة أمام نادي شريف بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يستقر على تشكيل برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مواجهة كورونا والعام الدراسي الجديد

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقةً عجز مصنع لقاحات كورونا بـ"فاكسيرا" على الوصول للإنتاج المستهدف

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ يوم

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

برشلونة يعلق على تلقيه عرضًا لإنقاذه من الديون المتراكمة الحالية

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل عقد علي معلول الخرافي مع الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. السيسي يلغي تعيين أحد القضاة الجدد بمجلس الدولة

منذ ساعتين و 44 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:39 م

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مواجهة كورونا والعام الدراسي الجديد

تفاصيل عقد علي معلول الخرافي مع الأهلي

02:01 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

01:00 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

10:00 م

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

09:13 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements