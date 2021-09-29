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الري: تنفيذ 50 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية بـ 4 محافظات

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:54 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
مصطفى الملاح
تمكنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، من تنفيذ 50 إزالة للتعديات على أملاك ري خلال حملة موسعة في نطاق محافظات "القليوبية – الغربية – المنوفية - الدقهلية"، مؤكدة أنه بذلك أنه أصبح عدد الإزالات التي تمت إزالتها على نهر النيل 64756 إزالة.

تنفيذ 25 قرار إزالة بالفيوم
وشملت الإزالات تنفيذ 25 قرار إزالة زمام هندسة ري إطسا، هندسة ري النزلة بتأمين قوات الشرطة بمركز شرطة إطسا، تحت إشراف الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري بغرب الفيوم.

تنفيذ 20 قرار إزالة بالشرقية
كما شملت الإزالات أيضًا تنفيذ 20 قرار إزالة ضمن حملة الموجة الثامنة عشر للإزالات زمام الإدارة العامة لري غرب الشرقية، مؤكدة أن الإزالات تمت بالتنسيق مع قوات أمن مركز شرطة الزقازيق.

الحملة القومية لاسترداد أراضي الدولة
جاء ذلك طبقا للتوجيهات فى إطار الحملة القومية لاسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الجهود المبذولة من قطاع الري لإزالة كافة التعديات الموجودة على المجاري المائية بإدارات الرى ضمن الموجة الـ18 للإزالات.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة التخلص من كافة التعديات على نهر النيل والترع والمجاري مشددًا على ضرورة الانتهاء من إزالة كافة التعديات خلال 6 أشهر القادمة.

كما وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الرى، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجميع المنتفعين.

وأشار وزير الري الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف "عبدالعاطي" أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

وكان قد صرح الدكتور محمد عبد العاطي أن الوزارة تستخدم صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولًا بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة.

حملة إنقاذ النيل
وأطلقت الوزارة حملة باسم إنقاذ النيل، والتي تهدف إلى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.
الري: تنفيذ 50 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية بـ 4 محافظات
الري: تنفيذ 50 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية بـ 4 محافظات
الري: تنفيذ 50 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية بـ 4 محافظات
الري: تنفيذ 50 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية بـ 4 محافظات
الري: تنفيذ 50 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية بـ 4 محافظات
الري: تنفيذ 50 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية بـ 4 محافظات
الري: تنفيذ 50 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية بـ 4 محافظات
الري: تنفيذ 50 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية بـ 4 محافظات
الري: تنفيذ 50 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية بـ 4 محافظات
الري: تنفيذ 50 إزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية بـ 4 محافظات

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