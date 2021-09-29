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أزمة في الأهلي قبل انطلاقة الموسم

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يواجه النادي الأهلي أزمة كبيرة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد سواء على المستوى المحلي بخوض منافسات بطولة الدوري أو القاري، عند المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

واشار الإعلامي أحمد شوبير، معاناة 5 لاعبين بالفريق من إصابات مختلفة، أبرزهم محمود متولي الذى يتلقى حقن بلازما ضمن البرنامج العلاجي، واحتياجه إلى فترة طويلة للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية، بالإضافة إلى بيرسي تاو الذى يواصل التأهيل.

وتابع خلال من برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير" على راديو "أون سبورت إف إم"، أن الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا، وطاهر محمد طاهر، يعانيان من إصابات طفيفة وإجهاد على مستوى العضلة الضامة، فى حين ما زال حسين الشحات تحت المنظار.

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