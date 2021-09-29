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توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، المعرض الخيري لتوزيع الزي المدرسي على 2000 طالبا وطالبة، والذي نظمته مديرية التضامن الاحتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وعددًا من أعضاء البرلمان ورجال الأعمال، تحت شعار "عامك الدراسي.. همنا الأساسي" لتوفير الزي المدرسي بالمجان لأبناء الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك في حضور كل من: إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

محافظ بني سويف
وتجول محافظ بني سويف، داخل أقسام المعرض الذي يضم تشكيلات متنوعة ومقاسات وأحجام مختلفة من مرايل وسراويل وحقائب ومستلزمات الدراسة لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بحسب رغباتهم وأذواقهم، حيث حرص المحافظ على مشاركة التلاميذ فرحتهم بتسليم الزى المدرسي "بنين وبنات" بمرحلة التعليم الأساسي "ابتدائي وإعدادي".

أعرب محافظ بني سويف، عن سعادته لوجوده بين أبنائه التلاميذ ومشاركتهم هذه المناسبة، وموجها الشكر لكل من ساهم في هذا العمل الطيب والنبيل من مؤسسات المجتمع المدني، والذي يدفع بجهود الدولة في مجال الاستثمار في العنصر البشري من خلال تعليمه وتكوين شخصيته المتكاملة ليكون عنصرا داعما لجهود التنمية.

وأثنى محافظ بني سويف، التعاون المتميز لمؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة ومؤسسات الدولة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يتم من خلالها تنفيذ حزمة من المشروعات والجهود المبذولة بالشراكة مع المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وكيل تضامن بني سويف
وأكدت وكيل وزارة التضامن ببني سويف، أن المبادرة تقام تحت رعاية المحافظ "د. محمد هاني غنيم" ويشترك فيها مع المديرية عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ومساهمات من بعض نواب البرلمان، موضحةً أن الأطفال تم اختيارهم إستنادًا على قاعدة البيانات المسجلة لدى المديرية والجمعيات الأهلية الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر إحتياجًا والمستفيدين من خدمات تلك الجمعيات، وكذا الأسر المستحقة والمستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة، مشيرًة إلى أنه يتم تقديم زي مدرسي وأدوات مدرسية لكل طفل وطفلة في مرحلة التعليم الأساسي وفقًا لاختيارات وأذواق الطلاب ورغباتهم.
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف
توزيع الزي المدرسي على طلاب الأسر الأولى بالرعاية بالمجان في بني سويف

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