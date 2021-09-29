مدرب مصري يقترب من قيادة فريق بالدوري الليبي





علم موقع "الفجر الرياضي" بوجود مفاوضات مع المدير فني كمال فريد مدرب دمنهور السابق لتولي قيادة أحد الفرق الليبية المشاركة في دوري الدرجة الأولي .



حيث كشف فريد المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور، عن وجود مفاوضات معه لتولي قيادة أحد الفرق الليبية في دوري الدرجة الأولي الليبي.



وتحفظ كمال فريد عن الإفصاح عن اسم هذا النادي لحين اتمام كافة الأمور بشكل رسمي، وأكد علي وجود مفاوضات منذ "ثلاثة" أسابيع لتولي قيادة الفريق الليبي.



الجدير بالذكر أن تولي كمال فريد قيادة نادي دمنهور الموسم الماضي، وحقق نتائج مميزة مع الفريق الأزرق، ونافس علي الصعود بالفريق للدوري المصري الممتاز.

