موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

يواجه فريق اي سي ميلان، يوم الأحد المقبل نظيره فريق أتالانتا، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإيطالي على ملعب جيويس.





موعد مباراة ميلان وأتالانتا

ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة 10:45 بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة ميلان وأتالانتا

تبث المباراة مباشرة وحصريًا عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع اليوتيوب.





ويسعي فريق ميلان الفوز بهذه المباراة لخطف الصدارة من فريق نابولي المتصدر برصيد 18 نقطة.





ترتيب الفريقين بالدوري

يكون فريق ميلان في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يكون فريق أتالانتا في المركز السادس برصيد 11 نقطة.





من المتوقع أن يبدء ستيفانو المدير الفني للفريق بهذا التشكيل:

في حراسة المرمي: مايك مايجنان

في خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - أليسكو رومانيولي - فيكايو توموري - دافيدي كالابريا

في خط الوسط: فرانك كيسييه - إسماعيل بن ناصر

أمامهم: أنتي ريبيتش - براهيم دياز - أليكسيس ساليماكرس

في الهجوم: رافائيل لياو