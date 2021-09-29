حبس شاب لاتهامه بقتل مُسن لسرقته في الشيخ زايد بالجيزة

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس شاب متهم بقتل مسن بسبب خلافات بينهما، في الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم والمجني عليه كانت تجمعهما علاقة،،فقام بقتله وسرقته ولاذ بالفرار.



تلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا بالعثور على جثة مسن مقتول داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة مسن مصاب بعدة طعنات.



ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب نشب بينه وبين المجنى عليه خلافات، على إثرها قام المتهم بقتله وسرقة متعلقاته ولاذ بالفرار.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينه وبين المجنى عليه، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرار بحبسه.

