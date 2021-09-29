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نيفين جامع : مشروع العاصمة الادارية على غرار "نيو برازيليا"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تقدير القيادة السياسية والحكومة للعلاقات التاريخية التي تربط  مصر والبرازيل كأحد أهم وأقوى الشركاء للدولة المصرية  بقارة أمريكا اللاتينية على الصعيدين  السياسي والإقتصادى، مشيرة الى الدور الهام للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال في توطيد العلاقات الثنائية  بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

 

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال فعاليات المنتدى الخاص بالاعلان عن فتح مكتب اقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة والتى ألقاها نيابة عنها السيد إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وذلك بحضور السيد هاميلتون مورآو نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية والسيد انطونيو باتريوتا، سفير البرازيل بالقاهرة والدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف التجارية العربية والمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية بجامعة الدول العربية.

 

وقالت الوزيرة ان مشروع العاصمة الادارية الجديدة يعد أحد أقرب النماذج التي تبنتها مصر في الفترة الحالية وأعظمها على الإطلاق والتي تمت على غرار العاصمة البرازيلية الجديدة نيو برازيليا ، مشيرة الى ان هذا المشروع  يعد أهم المشروعات القومية المصرية الكبرى التي بادر بإطلاق فكرتها  ونجح في تنفيذها فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن عدد كبير من المشروعات القومية الأخرى الجاري تنفيذها حاليا  . 

 

واضافت جامع ان تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذى دخل حيز النفاذ في سبتمبر 2017  ساهم في توطيد العلاقات التجارية  بين مصر والبرازيل وبصفة خاصة في ظل جائحة كورونا ، مشيرة الى ان اجتماع اللجنة المشتركة الثانية بين مصر والميركسور والذى عقد منتصف شهر سبتمبر الجارى قد شهد نجاحا ملموساً ومشاركة قوية من جانب السلطات المصرية والبرازيلية وكذا سلطات دول الأرجنتين وباراجواى .

 

واشارت الوزيرة الى اهمية تفعيل العمل المشترك بين مصر والبرازيل وترجمته لمشروعات تعاون ملموسة  تسهم في خلق فرص عمل  للشباب وتحقق أهداف عمرانية وصناعية وسياحية وزراعية في البلدين وتصب في مصلحة الشعبين والاقتصادين  المصري والبرازيلي على حد سواء

 

واعربت جامع عن ترحيب الحكومة و القطاع الخاص المصري وعلى رأسه الاتحاد العام للغرف التجارية بفتح مكتب اقليمى لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة  والذى من شانه القيام بدور محوري في خدمة المصالح المشتركة لرجال الاعمال المصريين والبرازيليين ودعم التعاون التجاري  وتسهيل حركة السلع والخدمات بين البلدين

 

ولفتت  الوزيرة   الى الدور الهام للمكتب  في تنمية التبادل التجاري بين مصر والبرازيل وكنقطة انطلاق للتعاون بين مصر والبرازيل الى اسواق دول افريقيا  وتحقيق الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول القارة الافريقية والتى تشمل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية والتي تعمل على تحرير التجارة بين كافة دول القارة السمراء

 

وتوجهت وزيرة التجارة والصناعة بالشكر لجامعة الدول العربية ومؤسساتها العريقة وعلى رأسها اتحاد الغرف العربية لدورها الهام في تحقيق المكاسب المتبادلة بين الشعوب العربية و تقوية الروابط بين الدول العربية وكافة دول العالم

الكلمات المفتاحية

وزيرة التجارة والصناعة نيو برازيليا نيفين جامع الدوله المصرية البرازيل ومصر

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