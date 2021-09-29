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الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس بسبب هذه الظاهرة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:06 م
حالة الطقس
حالة الطقس
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الخميس، استمرار  انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

ظواهر الجوية غدا الخميس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الخميس

وعن لدرجات الحرارة، غدا الخميس القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

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