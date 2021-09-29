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نائب رئيس البرازيل: مصر حققت تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:02 م
نائب رئيس البرازيل خلال فاعليات المؤتمر
نائب رئيس البرازيل خلال فاعليات المؤتمر
أحمد الشيخ
كشف هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية أن إنشاء مكتب للغرفة التجارية البرازيلية بالقاهرة سيسهم في اعطاء دفعة كبيرة لمستوى التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.


" أضاف أن  المكتب يعد المكتب الثاني للغرفة بعد تجربتها الناجحة بفتح مكتب في دبي منذ عامين الأمر الذي يعكس قوة العلاقات بين مصر والبرازيل، لافتا الي ضرورة تضافر الجهود بين حكومتي البلدين ورجال الاعمال لتعزيز حركة التجارة بين مصر والبرازيل التي تخطت 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي رغم أزمة فيروس كورونا. 

وأشاد موراو بما نجحت مصر في تحقيقه خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز البنية التحتية حيث يتوقع ان تكون مصر مركز انطلاق البرازيل، نحو دول القارة الإفريقية، لافتا الي انه ناقش مع الرئيس السيسي اهمية ربط القاهرة وساوبالو بخط تبادل تجاري مباشر، وتوسيع التجارة والخدمات ونطاق التبادل الحضاري والتجاري.

جاءت تلك التصريحات على هامش فعاليات المنتدى الخاص بالاعلان عن فتح مكتب اقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة في حضور   سفير البرازيل بالقاهرة، والدكتور  خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف التجارية العربية والمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور/ كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية بجامعة الدول العربية، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.


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