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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:00 م
مانشستر يونايتد ضد فياريال
مانشستر يونايتد ضد فياريال
محمد أيمن

تقام اليوم الأربعاء مواجهة مانشستر يونايتد ضد فياريال والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال 

ويدخل المانيو مباراة اليوم بالتشكيل التالي :-

دي خيا – تيليس – فاران – لينديلوف – دالوت – ماتيتش – بوجبا – برونو – جرينوود – سانشو – رونالدو.

في المقابل يلعب نادي فياريال المواجهة كالآتي :-

 رولي – بيدرازا – توريس – ألبيول – فويث – تيجيروس – باريخو – كابوي – دانجوما – جوميز – ألكاسير.

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مانشستر يونايتد فياريال دوري أبطال أوروبا

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