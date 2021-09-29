رئيس جامعة بني سويف يكرم المحالين للمعاش ويوجه بصرف مكافأة للعاملين

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بجلسته، اليوم الأربعاء، على صرف مكافأة مالية بقيمة 750 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمؤقتين والعاملين بالمراكز والوحدات التابعة وجميع الكليات بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبداية العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



جامعة بني سويف

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.



تكريم المحالين للمعاش

وكرم مجلس جامعة بني سويف، اليوم، عدد من أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر سبتمبر، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



وأكد الدكتور منصور حسن، خلال الجلسة على أهمية التكريم تقديرًا لجهودهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة، وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لاسيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة.



جدير بالذكر، أن العاملين الذين تم تكريمهم هم: زينب إبراهيم معوض، عبد الفتاح محمود بكلية الصيدلة، علاء رأفت محمد بقاعة المؤتمرات، محسن احمد إبراهيم بمعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



تكريم الأمن الإداري

كما كرم مجلس جامعة بنى سويف، اليوم، عددا من أخصائي ومشرفي الأمن الإداري المتميزين وهم: هشام صديق يوسف، محمد خالد على، ومحمد ضيف الله عبدالحليم، وشيماء محمد عويس، وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة في أداء واجباتهم ومهامهم المكلفين بها وحسن تعاملهم مع كافة المترددين على الجامعة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.



وأكد رئيس الجامعة على أهمية تكريم الموظفين المتفانين في العمل وتقديم الشكر لكل فرد ينتمى لهذه المؤسسة العريقة، ويعمل على تقديم أقصي جهده ولا يبخل بوقته للارتقاء بالجامعة.



ووجه المكرمون الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم لهم ووقوفه بجانبهم باعتبارهم جميعا أبناء للجامعة كأسرة واحدة يعمل الجميع من خلالها في إطار من الود والتفاهم.

