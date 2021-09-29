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خالد حنفي: حجم التبادل التجاري بين البرازيل ومصر لا يرقى لطموحات البلدين

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:08 م
خالد حنفي
خالد حنفي
أحمد الشيخ

قال خالد حنفي رئيس اتحاد الغرف العربية إن حجم التجارة بين مصر والبرازيل يقدر بنحو 2.5 مليار دولار.

 

 

وأضاف حنفي خلال تصريحات صحفية  على هامش فعاليات المنتدى الخاص بالإعلان عن فتح مكتب إقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة  بحضور هاميلتون مورآو نائب رئيس جمهورية البرازيل، أن أرقام التبادل التجاري بين  المحققة بين مصر والبرازيل  لا ترقى لما يطمح إليه البلدين خاصة أن العلاقات التجارية بين البلدين تقوم على فكرة التبادل التجاري البسيط، في شكل تصدير واستيراد ودخول أسواق، بينما تسعى البلدين إلى خلق تحالف أعمال استراتيجي مؤسس على نطاق محوري، سيكون أولها في مصر عبر المناطق المحورية والمناطق الصناعية.


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