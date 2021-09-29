"الصحة العالمية" تكشف أرقاما صادمة عن نسب التدخين في مصر (صور)



وأكدت القصير، زيادة اقبال الفتيات على استخدام الشيشة والذي يعد مصدر للقلق، أون بعض الممثلين يستخدمون السجائر الالكترونية دون الوعي بخطورة استخدمها في الدرما.



وتابعت القصير، أن مصر من اوائل الدول التي واقعت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ والتي تنص على مكافحة التبغ وعدم الترويج أو الاعلان له أو الترويج للتبغ بشكل مباشر او غير مباشر.



وعن استخدام التبغ في مصر قالت القصير، للأسف الشديد المشكلة تزيد يوم بعد اخر وتجلب مشاكل ليس صحية فقط بل اقتصادية، عارضة نسب استخدام التبغ في مصر والتي جاءت كالتالي:-



مدخنوا التبغ الحاليون في مصر 22،7%.





ترتفع إلى 43،5 بين الرجال.





أ كثر من 80% مدخنون يوميًا، في المتوسط 16 سجارة 20 % شيشة.





50 % تعرض للتدخين السلبي.





16،5 بين طلاب الجامعات، بينهم 98% من الطلاب يدخنون سجائر و74% يدخنون شيشة.





جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين صباح اليوم الاربعاء القادم باحد فنادق القاهرة لمناقشة دور الإعلام والدراما فى مكافحة التبغ في مصر، وانتهاكات الدراما فيما يخص الترويج والإعلان لمنتجات التبغ وجهود وزارة الصحة في مكافحة هذه الظاهرة وكيف يمكن للإعلام والدراما ان تسهم في مكافحة التبغ بمختلف منتجاته.

وقالت القصير، إن شركات التبغ تستخدم وسائل الاعلام في الترويج للتدخين بأنواعه وتبين ان استخدامه جزء من الحياة الطبيعية، مشيرة إلى ان منظمة الصحة العالمية تتابع بكل قلق ارتفاع اعداد المستخدمين للتبغ في مصر.وانتقدت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ما قامت به الدراما في شهر رمضان 2021، والذي يعد خرقًا واضحًا للقانون المصري الذي يمنع الترويج للتبغ بكل أشكاله.