100 قتيل على الأقل جراء معارك في مأرب باليمن

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بمقتل 100 شخص على الأقل جراء معارك في مأرب باليمن.

وقتل أكثر من 100 شخص في صفوف الحوثيين خلال خمسة أيام في معارك عنيفة شهدتها محافظتي شبوة و مأرب، وفقًا لمصدر عسكري يمني.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، عن المصدر إن "معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين إثر هجوم عنيف شنته قوات الجيش لاستعادة جميع أجزاء مديريات عسيلان وعين بيحان بمحافظة شبوة، (جنوب شرقي البلاد)، من قبضة ميليشيا الحوثي".