مايسة حمزة: ربع المصريين مدخنين و48% يتأثرون سلبيا بهم





وناقشت الندوة دور الإعلام والدراما فى مكافحة التبغ في مصر، وانتهاكات الدراما فيما يخص الترويج والإعلان لمنتجات التبغ وجهود وزارة الصحة في مكافحة هذه الظاهرة وكيف يمكن للإعلام والدراما أن تسهم في مكافحة التبغ بمختلف منتجاته.



وقالت حمزة، أن وزارة الصحة قامت بالعديد من الاجراءات لمكافحة التدخين، والذي يعد من أخطر العوامل التي تجلب الأمراض، مشيرة إلى أن الدراسات الحديثة أظهرت أن حوالى ربع المصرين بنسبة 22.3 % مدخنين، و48% يتعرضون للتدخين السلبي.



قالت مايسة حمزة، إن وزارة الصحة والسكان تعمل بكل جهد للحد من ظاهرة انتشار التدخين وكانت مصر من أوائل الدول التى وقعت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ عام 2013.



وتابعت أن وزارة الصحة التزمت بتطبيق سياسات تلك الاتفاقية، وشاركت مصر فى رصد استهلاك التبغ وحماية المواطنين من أضراره وتقديم المساعدة والدعم للإقلاع عن التدخين ووضع عبارات تحذيرية على عبوات السجائر وحظر الإعلان نهائيا عن منتجات التبغ، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ.



وأوضحت أن الدراسات أثبتت أن ما يقرب من ربع المصريين 22.8% من مستخدمى التبغ الحاليين، وأن ما يقرب من نصف المصريين البالغين يتعرضون للتدخين غير المباشر بنحو 48.9%.



وتباعت حمزة، ان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وجهت بالعديد من الحملات لمكافحة التدخين وأن مصر قامت بالعديد من حملات رفع الوعي الصحي للمواطنين من خلال ندوات مكافحة التدخين بالمنشئات العامة وحملات التوعية عبر مواقع التواصل والخط الساخن 16805 وتحمل تكلفة الكالمة،ونشر عبارات مكافحة التدخين على علب السجائر.

وأكدت، رئيس الإدارة المركزية بشؤون البيئة بوزارة الصحة، أن الدارما مؤثرة في المجتمع وتتخطى كل الحواجز وتؤثر تأثير كبير في الجماهير وبناء القيم ويجب أن تشمل مضمون جيد.



وتابعت حمزة، أن الأعمال الدرامية تروج ترويجًا صريحا لاستخدام التبغ، ويجب الحرص عن تناول مشاهد التبغ، وتناولها تناولًا لا يشجع على استخدامه.



واستكملت، رئيس الإدارة المركزية بشؤون البيئة بوزارة الصحة، قائلة نأمل في تعاون الاعلام معنا لبناء مستقبل مصر، واننا جميعًا نتمنى الحفاظ على صحة المواطن وانشاء جيل جديد معافي.

شاركت مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة بوزارة الصحة، نيابة الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، في الندوة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة.