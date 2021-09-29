في ذكرى وفاتها.. تعرف على بدايات كوثر العسال في الفن



تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتبة والفنانة كوثر العسال، التي قدمت عددًا من الأعمال خلال مسيرتها الفنية، أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي" و"البرنسيسة" و"امرأة في دوامة" وغيرها من الأعمال.



بدأت كوثر العسال، حياتها الفنية في منتصف الستينيات وبالتحدي عام 1964 وقدمت العديد من الأعمال الفنية ومنها فيلم حافية علي جسر الذهب ونحن لا نزرع الشوك وشيء من الخوف وانف وثلاث عيون والإرهاب ومين يقدر علي عزيزة والحرام والوديعة.



وتألقت في الدراما التليفزيونية ومن أعمالها "أوراق الورد"، و"القاهرة والناس" و"أهل الطريق" و"بنات الثانوي"ة و"لن أعيش في جلباب أبي" و"قالب الخبز ينتصر أحيانا" واعتزلت المجال الفني نهائيًا بعد نجاحها وتألقها في مسلسل "لن أعيش في جلباب ابي" عام 1996.



